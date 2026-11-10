Общежития омских вузов перестроят под матерей с детьми

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Инициативы прозвучали на круглом столе, посвященном капитальному ремонту студенческих жилых корпусов местных вузов, о чем рассказали в региональном отделении Народного фронта. Участники встречи обсудили соблюдение сроков, качество материалов, прозрачность закупок и усиление общественного контроля за ходом работ.

Отметим, что до 2028 года в рамках федеральной программы и нацпроекта отремонтируют восемь зданий шести вузов: ОмГТУ, ОмГУ, СибАДИ, СибГУФК, ОмГАУ и ОмГМУ. На эти цели выделили 2,6 млрд рублей. Преобразования начались в мае, а готовность корпуса № 2 ОмГУ уже приближается к 40 %, причем завершить его планируют в апреле 2027 года.

В этом объекте уже предусмотрены семейные комнаты и пространства «Мать и дитя». На обсуждении предложили масштабировать этот опыт и внедрить аналогичные удобства вместе со специальными кухнями во всех реконструируемых общежитиях.