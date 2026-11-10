Из «Державы» сделают игрушку: как украсят Омск к Новому году

Фото: omskportal.ru

К грядущим зимним праздникам улицы и районы региона впервые украсят в едином стиле. В основу визуального концепта легли сказочные иллюстрации в традиционной палитре, где доминируют кремовый, темно-синий и бордово-красный цвета, а дополнительными оттенками выступают золотой, зеленый и белый.

На праздничных плакатах появятся узнаваемые местные объекты, включая Музей имени Врубеля, Музыкальный театр и шар «Держава», который на изображениях стал похож на большую елочную игрушку, окруженную заснеженными елями, ажурными мостами и снежинками.

Фото: omskportal.ru

Праздничное оформление охватит наружную рекламу: на улицах установят билборды с поздравлениями и отсылками к грядущему периоду. На инфраструктурных объектах, в частности на Комсомольском мосту и улице Ленина, смонтируют баннерные панно на опорах освещения. Кроме того, в единой стилистике разработали линейку полиграфической продукции, включая конверты и открытки.

Напомним, что в 2027–2028 годах город получит статус Новогодней столицы России, что уже зафиксировано на уровне Министерства культуры РФ.