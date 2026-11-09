Омск-информ
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·Общество·Алексей Новиков

Стало известно, когда Омск полностью погрузится в новогоднюю атмосферу

В этом году новогодняя кампания пройдет под девизом «Включи чудо на максимум!».
елка

Стало известно, когда Омск украсят к Новому году. Все работы по украшению города должны завершиться не позднее 18 декабря, сообщили порталу «ОМ1» в департаменте культуры администрации города Омска.

При этом конкретные даты начала и проведения работ будут определять самостоятельно администрации округов и хозяйствующие субъекты. Главное условие – завершить праздничное оформление города к установленному сроку.

В департаменте также обозначили идею новогодней кампании. Она пройдет под названием «Код волшебства: зарядись на чудо!», а сопровождать ее будет лозунг «Включи чудо на максимум!».

Напомним, ранее эксперт оценил присвоение Омску статуса новогодней столицы.

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·Общество·Алексей Новиков

Стало известно, когда Омск полностью погрузится в новогоднюю атмосферу

В этом году новогодняя кампания пройдет под девизом «Включи чудо на максимум!».
елка

Стало известно, когда Омск украсят к Новому году. Все работы по украшению города должны завершиться не позднее 18 декабря, сообщили порталу «ОМ1» в департаменте культуры администрации города Омска.

При этом конкретные даты начала и проведения работ будут определять самостоятельно администрации округов и хозяйствующие субъекты. Главное условие – завершить праздничное оформление города к установленному сроку.

В департаменте также обозначили идею новогодней кампании. Она пройдет под названием «Код волшебства: зарядись на чудо!», а сопровождать ее будет лозунг «Включи чудо на максимум!».

Напомним, ранее эксперт оценил присвоение Омску статуса новогодней столицы.

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Рубрика - Общество