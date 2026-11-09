Стало известно, когда Омск полностью погрузится в новогоднюю атмосферу

Омск: vk.com/omsk_putevoditel

Стало известно, когда Омск украсят к Новому году. Все работы по украшению города должны завершиться не позднее 18 декабря, сообщили порталу «ОМ1» в департаменте культуры администрации города Омска.

При этом конкретные даты начала и проведения работ будут определять самостоятельно администрации округов и хозяйствующие субъекты. Главное условие – завершить праздничное оформление города к установленному сроку.

В департаменте также обозначили идею новогодней кампании. Она пройдет под названием «Код волшебства: зарядись на чудо!», а сопровождать ее будет лозунг «Включи чудо на максимум!».