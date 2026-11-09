Стало известно, когда омичи планируют отдыхать в следующем году

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Почти половина работающих омичей планирует провести весь отпуск или большую его часть летом 2027 года. Такой вариант выбрали 42 % участников опроса SuperJob. При этом 65 % респондентов уже определились с планами на отдых.

Другие сезоны оказались менее популярными. Весной отпуск намерены провести 10 % опрошенных, осенью – 9 %, а зимой – всего 4 %. Еще 12 % участников опроса будут ориентироваться на график отпусков, составленный отделом кадров.

На выбор времени отдыха влияют пол и возраст респондентов. Женщины чаще предпочитают летние месяцы, тогда как мужчины – зимние. Больше всего сторонников летнего отпуска оказалось среди омичей в возрасте от 35 до 45 лет – 47 %. Среди жителей старше 45 лет такой вариант выбрали 41 %, а среди молодежи – 38 %. При этом молодые респонденты чаще остальных планируют отдыхать осенью и зимой.

Различия в отпускных предпочтениях заметны и в зависимости от уровня дохода. Так, весной собираются отдыхать 6 % омичей с зарплатой менее 100 тысяч рублей. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей, таких уже 13 %.

На планы также влияет наличие детей. Летний отпуск чаще выбирают родители: провести его в это время намерены 45 % опрошенных с детьми против 40 % среди бездетных горожан. А вот осень больше привлекает омичей без детей – отдых на этот сезон запланировали 11 % из них. Среди родителей таких оказалось 7 %.