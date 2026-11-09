«Сам идет к людям»: в Омске побывала легендарная разведчица Вавилова

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Легенда разведки

В Омске побывала Елена Вавилова – полковник Службы внешней разведки в отставке. Более 20 лет она вместе с супругом Андреем Безруковым работала разведчицей-нелегалом под прикрытием в разных странах (Канада, Франция, США).

Их арест был связан не с личным провалом, а циничным предательством. Вавилова и Безруков были в группе, которую в июле 2010 года меняли в аэропорту Вены на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, признанного виновным в госизмене в пользу Британии. Частью этой законспирированной сети разведчиков-нелегалов, вернувшихся в Россию, была и Анна Чапман, ныне известная телеведущая.

После отставки Елена Вавилова стала писательницей (автор книг «Женщина, которая умеет хранить тайны», «Зашифрованное сердце» и других), а также бизнес-тренером. В Омск она приехала в рамках проекта общества «Знание».

Дональд и Трейси

Ездя по стране, Вавилова проводит встречи со студентами, госслужащими, сотрудниками ведомств. В своих выступлениях легендарная разведчица рассказывает о профессиональном пути и тонкостях работы в нелегальных условиях, разбирает сложные оперативные задачи и делится малоизвестными эпизодами из личной практики, говорит о мотивах, которые побудили выбрать такую «двойную жизнь».

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– Разведка в любой стране выполняет роль иммунной системы государства, оберегая его от угроз извне и изнутри. Внешняя разведка противостоит внешним вызовам, а контрразведка и ФСБ отвечают за безопасность внутри страны, – объяснила Вавилова на лекции в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского.

Свою карьеру в разведке Вавилова начала в 21 год, будучи студенткой исторического факультета Томского госуниверситета. Она мечтала об актерской сцене, балете и искусствоведении, однако на третьем курсе получила неожиданное приглашение на работу в разведке и согласилась, поставив профессию выше личных планов. Ее молодой человек Андрей тоже прошел отбор, и в итоге служба получила готовую семейную пару.

Подготовка к работе за рубежом заняла четыре года и оказалась крайне напряженной: отпуска длились не больше одной-двух недель, все остальное время уходило на занятия. Главной задачей было освоить два иностранных языка на уровне носителей – добиться результата помогли упорство и стремление доказать, что доверие оказано не зря.

За рубежом супруги жили под именами реально родившихся в Канаде младенцев – Джесси и Дональда. В 25 лет Елена, как тогда звали будущую разведчицу, стала Трейси Ли. Сначала супруги жили в Канаде, затем переехали в Америку. Муж получил реальное образование в Гарварде, Елена стала риелтором. У них родились двое сыновей, которые не подозревали, что их родители – русские разведчики.

Передавая опыт

При подготовке к службе в разведке Вавилова и Безруков изучали спецдисциплины: как уйти от слежки или, что важнее, обнаружить ее, также тренировали зрительную память, учили азбуку Морзе и т.д. Приходилось постоянно отрабатывать эти навыки, потому что пренебрежение к правилам очень быстро могло привести к провалу.

– Умение работать с людьми для разведчика первостепенно, – говорит Вавилова. – Разведчик – не тот человек, который манипулирует. Он, наоборот, идет к людям, он изучает, он выстраивает отношения таким образом, чтобы люди сами ему начали что-то рассказывать, чтобы они ему доверились.

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Главным риском в этой профессии Елена Вавилова считает предательство, поскольку человеческий фактор предугадать сложнее всего. Именно измена коллеги, привлеченного деньгами или амбициями, привела к аресту разведчиков в 2010 году.

ИИ-бумеранг и дело с пользой

После возвращения на родину супруги занялись передачей накопленного опыта: они выпустили книгу «Нетворкинг для разведчиков» (16+), а затем еще одну – «Как выживать в трудные времена» (16+). Вышли также романы «Зашифрованное сердце» (16+) и «Параллельная жизнь» (16+). Один из последних – «Секретная грань» (16+).

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Елена Вавилова рассказывает, что служба в разведке дала ей умение выстраивать доверительные отношения с людьми, что сегодня необходимо каждому, и искусственный интеллект эту потребность не отменяет.

– Если кто-то думает, что искусственный интеллект все заменит – это неверно. Он помогает собирать информацию, помогает анализировать, что-то оформлять, красиво делать, создавать медийные проекты, но, с другой стороны, он освобождает нам время для того, чтобы мы общались, – уверена она. – Может быть, вы слышали уже, появился термин ИИ-бумеранг? То есть те сотрудники, которых уволили, потому что искусственный интеллект заменил их должности, их, в общем-то, на работу, сейчас возвращают. Все равно человек должен принять решение на основе того, что собрал искусственный интеллект.

Экс-разведчик посоветовала молодым людям искать дело, которое приносит пользу окружающим, и не поддаваться панике перед лицом перемен.

Все должны стать немного разведчиками

Елена Вавилова имеет большой опыт выступлений на аудиторию с разным уровнем образования и подготовки. В Омском госуниверситете послушать человека с таким опытом пришли и взрослые люди, которые обращают особое внимание на образование и воспитание молодого поколения.

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– Елена Вавилова – настоящий патриот нашей страны, – сказал после лекции предприниматель, меценат, общественный деятель, руководитель группы компаний «Трамплин» Святослав Капустин. – В наше время такому надо обязательно детей учить и с такими людьми знакомить. Да и взрослым не помешало бы послушать человека с такими жизненными позициями. Мы все где-то должны стать немного разведчиками, чтобы быть с такой выдержкой и с таким отношением к стране.

Россия – большая страна, в которой есть ресурсы, которую хотят ослабить, подорвать изнутри, посеять панику. И задача сегодняшнего дня – нужно быть на порядок лучше во всем. С этими словами Елены Вавиловой, сказанными на встрече в Омске, трудно не согласиться.