Табу на снежинки: омичей-водителей предупредили об ответственности за украшение автомобилей

Размещать новогоднюю атрибутику на авто запрещено.

Шедеврум

Открытки и снежинки на лобовом стекле автомобиля будут препятствовать обзору и, следовательно, могут привести к ДТП – именно так квалифицируют действия собственника транспортного средства в ГАИ. За это могут наложить штраф в размере 500 рублей.

Гирлянды и подсветка для авто, которые продаются повсеместно на маркетплейсах, также запрещены.

– Если автовладелец решил каким-то образом поднять настроение не только себе, но и всем окружающим, украсив свою машину гирляндами, самое время вспомнить о том, что запрещается вмешательство в световые приборы, если это не предусмотрено заводом-изготовителем, что маловероятно, – рассказал автоюрист Сергей Смирнов. – Что касается разного рода световых табло, например, на такси, то для того, чтобы это было легально, необходимо внести изменения в конструкцию авто. Все это должно быть согласовано, изменения вносят в регистрационные документы транспортного средства.

Помимо этого, установленные на автомобиле игрушки и елки сотрудники ГАИ тоже могут расценить как нарушение правил перевозки грузов. Штраф за это – от 500 рублей до 4 тысяч.