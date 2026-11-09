В Омске начали строить каток у СКК Блинова раньше наступления зимы

Фото: max.ru/Omsk_region

Сквер «Сердце Омска» у СКК имени Блинова начнут готовить к зимнему сезону. Одним из главных объектов на его территории станет каток. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Подготовка катка началась с демонтажа покрытия на волейбольной площадке. Основную ледовую трассу планируют проложить от пункта проката к кафе, а дополнительные участки для катания обустроят вдоль деревьев.

– Работы со льдом начнутся, как только установится подходящая погода, – уточнили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация СКК имени Блинова планирует проводить на катке ночные массовые катания и экскурсии.