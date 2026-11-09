Совесть за 300 тысяч: спасут ли огромные штрафы от выброшенных бобиков и барсиков?

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В России вновь обратили внимание на проблему безответственного отношения к домашним питомцам. В Госдуме предложили кратно увеличить санкции за выброшенных на улицу домашних животных.

«Омск-информ» разобрался, как новая инициатива изменит жизнь домашних питомцев.

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В десять раз дороже

Согласно предложению депутатов Госдумы, максимальное взыскание для граждан «взлетит» в 10 раз и составит 30 тыс. рублей, для должностных лиц – 100 тыс., а для организаций – 300 тыс. рублей. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от КПРФ и член Айрат Гибатдинов.

Авторы поправок отмечают, что действующие сегодня санкции в размере от 1,5 до 3 тыс. рублей выглядят скорее формальностью и никого не пугают. По словам Гибатдинова, радикальное повышение предельных размеров взысканий способно сформировать сдерживающий барьер для тех, кто привык избавляться от надоевших кошек и собак без лишних угрызений совести.

– Сейчас штрафы за выброс питомцев составляют от 1,5 до 3 тысяч рублей и никого не пугают. Но увеличение предельных размеров штрафов – рассказал Гибатдинов в беседе с Газетой.ru – это может создать реальный сдерживающий эффект хотя бы для части граждан.

Помимо карательных мер, законодатели предлагают направлять собранные средства непосредственно в региональные бюджеты, откуда деньги целевым образом смогут расходовать на отлов, содержание безнадзорных животных и поддержку инфраструктуры приютов. При этом инициаторы подчеркнули, что любые штрафные механизмы останутся малоэффективными без внедрения обязательного учета и идентификации.

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Цифровой ошейник

Главная сложность в борьбе с владельцами-нарушителями заключается в невозможности доказать их причастность к судьбе найденного на улице животного. Бездомный пес на улице есть, а кто его хозяин и был ли он вообще – неизвестно, а значит и привлекать к ответственности некого.

Исправить этот правовой пробел призвана параллельная законодательная инициатива, предлагающая внести изменения в федеральный закон об ответственном обращении с животными и ветеринарном законодательстве.

Документ вводит обязательное маркирование и учет отдельных видов домашних питомцев по утвержденному правительством перечню. Вся информация о животном и его владельце будет содержаться в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии – ФГИС «ВетИС», которой сейчас пользуются животноводы, ветеринары, магазины и те, кто занимается торговлей животными продуктами.

Для постановки четвероногого на учет потребуются документы, удостоверяющие личность гражданина, а также базовые сведения о питомце: его происхождение, актуальное состояние здоровья и отметки о вакцинации. Сама маркировка может быть выполнена в визуальном, электронном или смешанном формате – с помощью обычной бирки, ошейника или подкожного микрочипа.

Заявляется, что сама процедура учета будет бесплатной, тогда как приобретение самого идентификатора – ошейника или чипа – ложится на плечи владельца. Один из авторов законопроекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев пояснил, что главная задача нововведения заключается в установлении персональной ответственности: у каждого питомца должен быть хозяин.

– Главная цель – чтобы у каждого питомца был хозяин, который несет ответственность. Регистрация упростит контроль, поможет в поиске пропавших животных и сделает невозможным безнаказанное оставление питомцев на улице, – рассказал ТАСС Гусев.

Подобная система призвана упростить поиск пропавших любимцев, сделать невозможным безнаказанное «дезертирство» владельцев и послужить барьером для распространения опасных инфекций.

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Незаметно «прикопать» не получится

О том, насколько жизнеспособны подобные меры и с какими рисками они сопряжены, рассказал «Омск-информу» юрист и зоозащитник Игорь Пушкарь. По его словам, к данной инициативе следует относиться принципиально положительно, так как теперь есть шанс, что закон заработает так, как и должен был изначально.

– У нас фактически уже 10 лет существует норма в законе, которая запрещает выбрасывать домашних животных. Но эта норма раньше не работала, потому что не было никакой ответственности, а сейчас административная ответственность минимальна. Плюс усложнена процедура установления лица, которое выбросило животное, – рассказал Пушкарь.

Однако у инициативы с повышением штрафов есть и другая, более кровавая сторона. Может возникнуть риск обратного эффекта, когда угроза крупного взыскания подтолкнет маргинальных хозяев не к осознанности, а к поиску самых жестоких путей избавления от животного, включая криминальные сценарии. Усыпление – самый гуманный способ избавиться от животного – будет в три раза дешевле штрафа за выброс на улицу.

Эксперт отметил, что при должном развитии системы контроля за самими животными и кремацией такие сценарии не станут массовыми, ведь все будет прозрачно, и незаметно «прикопать» надоевшего пса в лесу не выйдет.

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Чипирование и прозрачность

Один из главных аргументов противников обязательного чипирования в прошлом упирался в финансовый вопрос: техническое оснащение баз данных и приобретение индивидуальных идентификаторов стоили ощутимых денег. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась. Как отмечает Игорь Пушкарь, процедура приобретения и установки микрочипа стала абсолютно мизерной по своим затратам.

– Раньше, пять лет назад, когда эти вопросы только поднимались, чипы и системы отслеживания стоили дорого, и вводить повсеместную обязанность по регистрации было невозможно из-за дороговизны процедуры. Сейчас процедура совершенно дешевая, и любому владельцу животного она финансово по силам, – подчеркнул эксперт.

Учет животных в государственной системе ФГИС «ВетИС» заявлен как бесплатный, а расходы на саму маркировку минимальны. Соединение дешевых технологий идентификации с жесткими штрафными мерами способно выстроить работающий каркас контроля, где каждый владелец понимает экономическую и юридическую цену своего поступка.

Omskinform.ru

Больших штрафов мало

Как отметил эксперт, любые законодательные запреты и крупные штрафы останутся лишь на бумаге до тех пор, пока государственные органы не выстроят работающий механизм правоприменения. Экс-хозяина выброшенного на обочину пса невозможно наказать, если у него нет цифрового следа.

Именно поэтому успех всей реформы зависит от двух инструментов: карательные меры физически не способны функционировать в отрыве от обязательного учета. Когда сканирование микрочипа в любой ветеринарной клинике позволит мгновенно установить личность владельца, концепция безнаказанного избавления от живого существа рухнет сама собой. То есть здесь нужны не единичные инициативы, а система.

– Этот вопрос необходимо решать системно. В чем проблема российского подхода к этому? Мы пытаемся решать вопросы, связанные с безнадзорными животными или вообще с домашними животными, как лоскутное одеяло. Проблема возникла, мы лоскуток пришили, еще один, еще один, – поделился Пушкарь.

Чтобы предотвратить возможные социальные риски и попытки обойти закон, ужесточение штрафов должно сопровождаться развитием инфраструктуры льготной стерилизации и реальной поддержкой муниципальных и частных приютов, готовых принимать тех, у кого больше нет семьи. Помогут ли подобные меры в комплексе решить проблему выброшенных бобиков и барсиков, пока не известно.