Всем в укрытия: новогодние гуляния в Омске оборвут при угрозе безопасности

Фото: Omskinform.ru

В Омске на время новогодних праздников культурно-массовые мероприятия будут сразу прерывать, если возникнет угроза атаки беспилотников, а участников направят в укрытия. Такой порядок действий на случай чрезвычайной ситуации предусмотрен, сообщает портал Om1.ru со ссылкой на департамент культуры мэрии.

Последний раз режим беспилотной опасности вводился в Омске вечером 4 ноября и действовал на протяжении трех часов. В городе приостанавливали работу аэропорта, ограничивали доступ к мобильному интернету, а также прервали концерт шоу-группы Next, который проходил в ДК «Звездный». Зрителям пришлось покинуть зал прямо во время выступления коллектива.

Ранее стало известно, что в этом году главная городская елка Омска зажжет свои огни 19 декабря. Ее установят в Омской крепости, где была проведена масштабная реконструкция территории.