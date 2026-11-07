Омск-информ
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·Общество·Лев Шишкин

Всем в укрытия: новогодние гуляния в Омске оборвут при угрозе безопасности

Власти прописали алгоритм экстренной эвакуации с праздничных площадок на Новый год.
елка

В Омске на время новогодних праздников культурно-массовые мероприятия будут сразу прерывать, если возникнет угроза атаки беспилотников, а участников направят в укрытия. Такой порядок действий на случай чрезвычайной ситуации предусмотрен, сообщает портал Om1.ru со ссылкой на департамент культуры мэрии.

Последний раз режим беспилотной опасности вводился в Омске вечером 4 ноября и действовал на протяжении трех часов. В городе приостанавливали работу аэропорта, ограничивали доступ к мобильному интернету, а также прервали концерт шоу-группы Next, который проходил в ДК «Звездный». Зрителям пришлось покинуть зал прямо во время выступления коллектива.

Ранее стало известно, что в этом году главная городская елка Омска зажжет свои огни 19 декабря. Ее установят в Омской крепости, где была проведена масштабная реконструкция территории.

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·Общество·Лев Шишкин

Всем в укрытия: новогодние гуляния в Омске оборвут при угрозе безопасности

Власти прописали алгоритм экстренной эвакуации с праздничных площадок на Новый год.
елка

В Омске на время новогодних праздников культурно-массовые мероприятия будут сразу прерывать, если возникнет угроза атаки беспилотников, а участников направят в укрытия. Такой порядок действий на случай чрезвычайной ситуации предусмотрен, сообщает портал Om1.ru со ссылкой на департамент культуры мэрии.

Последний раз режим беспилотной опасности вводился в Омске вечером 4 ноября и действовал на протяжении трех часов. В городе приостанавливали работу аэропорта, ограничивали доступ к мобильному интернету, а также прервали концерт шоу-группы Next, который проходил в ДК «Звездный». Зрителям пришлось покинуть зал прямо во время выступления коллектива.

Ранее стало известно, что в этом году главная городская елка Омска зажжет свои огни 19 декабря. Ее установят в Омской крепости, где была проведена масштабная реконструкция территории.

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Рубрика - Общество