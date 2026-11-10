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·Общество·Олег Кипорук

Директор омского образовательного центра попалась на продаже дипломов

За продажу поддельных документов об образовании руководитель учебной организации получила реальный срок и штраф.
суд

Советский районный суд вынес приговор омичке, руководившей учреждением дополнительного профессионального образования. Фигурантку признали виновной в коммерческом подкупе и серии эпизодов сбыта поддельных документов.

С ноября 2024 по март 2025 года директор оформляла и выдавала клиентам фиктивные дипломы и сертификаты в учебном центре. Покупатели не посещали занятия и не сдавали экзамены, однако приобретенные бумаги давали им законное право занимать профильные должности. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 18 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

На судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет ограничения свободы, а также штраф в размере 100 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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·Общество·Олег Кипорук

Директор омского образовательного центра попалась на продаже дипломов

За продажу поддельных документов об образовании руководитель учебной организации получила реальный срок и штраф.
суд

Советский районный суд вынес приговор омичке, руководившей учреждением дополнительного профессионального образования. Фигурантку признали виновной в коммерческом подкупе и серии эпизодов сбыта поддельных документов.

С ноября 2024 по март 2025 года директор оформляла и выдавала клиентам фиктивные дипломы и сертификаты в учебном центре. Покупатели не посещали занятия и не сдавали экзамены, однако приобретенные бумаги давали им законное право занимать профильные должности. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 18 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

На судебном заседании обвиняемая полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде полутора лет ограничения свободы, а также штраф в размере 100 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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Рубрика - Общество