Подрядчик моста у телецентра в Омске опять оказался в центре зарплатного скандала

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Государственная инспекция труда по Омской области подвела итоги проверки ООО «Стройтраст», которую инициировали после получения соответствующей информации по каналам межведомственного взаимодействия.

– В Государственную инспекцию труда в Омской области поступила информация (протокол заседания областной межведомственной комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате от 28 октября 2026 № 9) о наличии признаков нарушения обязательных требований трудового законодательства, в части несвоевременной выплаты и о наличии задолженности по заработной плате в ООО «Стройтраст», – цитирует результаты проверки «СуперОмск».

По итогам проверки ООО «Стройтраст» получило предостережение. В инспекции труда подчеркнули, что по закону работодатель должен перечислять зарплату сотрудникам как минимум дважды в месяц. Сроки выплат необходимо закрепить во внутренних документах организации или трудовых договорах. При этом деньги должны поступать работникам не позднее 15 календарных дней после завершения оплачиваемого периода.

Отметим, что «Стройтраст» выступает подрядчиком капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ. Контракт на сумму 2,8 млрд рублей предусматривал окончание работ до конца 2026 года. Однако к осени ремонтные работы практически прекратились, а сотрудники подрядной организации ушли с объекта. В октябре мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что городские власти намерены расторгнуть соглашение. После этого компания, по всей видимости, возобновила работу на мосту. В итоге ремонт удалось продолжить, но срок его завершения перенесли на весну 2027 года.

Напомним, что вчера ночью, 8 ноября, в Омске открыли четвертую полосу моста у Телецентра.