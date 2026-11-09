Зятя экс-депутата Голушко обязали ответить за долги обанкротившейся омской компании

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Омский арбитраж в начале ноября 2026 года признал наличие оснований для того, чтобы Александр Орлов отвечал по обязательствам ООО «Омскгазсеть» в рамках субсидиарной ответственности.

– Приостановить производство по рассмотрению заявления о привлечении Орлова Александра Федоровича к субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами по настоящему делу, – говорится в документах суда.

Отметим, что Орлов неоднократно упоминался в связи с бизнесом бывшего депутата Госдумы Андрея Голушко. Его называли зятем экс-парламентария, часть активов которого перешла под управление Орлова. Среди них оказалась и компания «Омскгазсеть», учредителем которой он стал в конце 2011 года.

Напомним, что процедура банкротства «Омскгазсети» началась в конце 2021 года. Представители компании обратились в суд с соответствующим заявлением после того, как Генпрокуратура РФ добилась взыскания около 2,27 млрд рублей с нескольких структур, связанных с Андреем Голушко. В мае 2023 года организацию признали банкротом и ввели в отношении нее конкурсное производство. В апреле 2026 года в суд поступило заявление о привлечении Орлова к субсидиарной ответственности по долгам компании.

Еще одно резонансное дело с участием Орлова рассматривал Мосгорсуд. Летом 2022 года завершился процесс по так называемому «делу «Омскгоргаза», в рамках которого бизнесмена обвиняли в мошенничестве. По итогам разбирательства его признали виновным и приговорили к шести годам лишения свободы.