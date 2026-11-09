В Омске судят банду телефонных аферистов с необычной системой подчинения

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В Ленинском районном суде Омска рассматривают уголовное дело в отношении жителей нескольких регионов России. Их обвиняют в мошенничестве, вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность и участии в преступном сообществе. Всего фигурантам вменяют 39 эпизодов преступлений.

По версии обвинения, преступное сообщество имело четкую структуру. С июля по декабрь 2022 года его руководители создали не менее пяти подразделений, распределив между участниками обязанности операторов колл-центра, кураторов, вербовщиков, курьеров и обнальщиков.

Для поиска жертв злоумышленники использовали телефонные звонки. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали гражданам, что их родственники якобы стали участниками ДТП с пострадавшими. При этом звонившие утверждали, что близким грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать ее, людям предлагали выплатить компенсацию за моральный и материальный ущерб. Если граждане соглашались, к ним направляли курьера, который забирал деньги.

Как установило следствие, к этой схеме организаторы привлекли и несовершеннолетнего, поручив ему забирать и передавать деньги.

Обвиняемые проживали в Омской и Воронежской областях, а также Ставропольском и Пермском краях. Среди подсудимых есть и гражданин Украины. По данным следствия, он выполнял функции куратора и вербовщика, находясь при этом в местах лишения свободы, где отбывал наказание за особо тяжкое преступление.

Судебное разбирательство продолжается. Окончательную оценку действиям подсудимых и представленным доказательствам суд даст при вынесении приговора. До его вступления в законную силу обвиняемые считаются невиновными. Заседания проходят в открытом режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-главу омской «Тепловой компании» оставили в СИЗО до следующего года.