Экс-главу омской «Тепловой компании» оставили в СИЗО до следующего года

Фото: vk.com/mptk55

Сегодня, 9 ноября, Куйбышевский районный суд Омска продлил срок содержания под стражей бывшему генеральному директору АО «Тепловая компания» Владимиру Дмитриеву. Решение приняла дежурный судья Светлана Серпутько, удовлетворив ходатайство следствия. Дмитриев останется в СИЗО еще на два месяца – до 11 января. Об этом сообщили «Коммерческие вести» со ссылкой на суд.

Напомним, что Дмитриева обвиняют в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, к передаче денег может быть причастна предпринимательница Алина Бингерская-Гордон — руководитель и единственная владелица компании «Силура Индастри».

Ранее прокуратура сообщала о нарушении сроков капитального ремонта тепловых сетей на улицах Рокоссовского и Дианова со стороны этой организации. После вмешательства надзорного ведомства работы завершили, а нарушенное благоустройство восстановили.

Отметим, что АО «Тепловая компания» расторгло трудовой договор с Дмитриевым 20 июля. Нового генерального директора назначили 7 сентября. Им стал Евгений Скрипкарев, который вернулся в Омск из Самарской области.