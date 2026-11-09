Омичка решила подзаработать в подпольном казино, но в дверь постучали

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Ленинский районный суд Омска вынес приговор 27-летней местной жительнице за участие в организации подпольного казино. Ранее не судимую девушку признали виновной по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

В июле 2026 года подсудимая устроилась администратором в нелегальный игорный клуб, который подельники обустроили в подвале одного из помещений жилого дома в Ленинском округе. Девушка принимала клиентов и обеспечивала работу игрового оборудования, пока подпольное заведение не накрыли сотрудники полиции.

Омичка полностью признала вину. Суд назначил ей 1 год и 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Помимо этого, суд конфисковал в доход государства все оборудование подпольного зала (компьютеры, роутер, модем и мобильный телефон), а также изъятые 15 тысяч рублей выручки.

Уголовное дело в отношении организаторов и остальных соучастников казино выделено в отдельное производство.