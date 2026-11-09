В Омске начался суд над бандой, цинично обманувшей стариков на миллионы

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В Омске перед судом предстал 21 участник масштабного организованного преступного сообщества. Банда специализировалась на обмане пенсионеров: фигурантам инкриминируют 39 эпизодов мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность (ч. 4 ст. 150 УК РФ) и участие в ОПС (ч. 2 ст. 210 УК РФ). Уголовное дело расследовали специалисты СУ СК России по Омской области.

Аферисты действовали по отлаженной схеме «ваш родственник попал в ДТП». Злоумышленники обзванивали пожилых омичей, пугали их тяжелыми травмами близких и требовали крупные суммы на срочное лечение. Группа состояла из 28 человек из Воронежской области, Краснодарского, Ставропольского и Пермского краев.

Как сообщили в ведомстве, для вывода похищенных денег привлекались курьеры и посредники с банковскими картами – полученные средства переводили в криптовалюту и отправляли «верхушке» группы.

– Установлены личности 16 курьеров и 7 фигурантов, предоставлявших банковские карты для вывода похищенных денежных средств и осуществлявших покупку криптовалюты, которую в дальнейшем они переводили на счета руководителей преступного сообщества. Кроме того, один из фигурантов вовлек в преступную деятельность несовершеннолетнего, выполнявшего роль курьера, – уточнили в СК.

Следователи выделили материалы в отношении еще 7 участников банды в отдельное производство. Обвиняемым грозит наказание до 10 лет лишения свободы.