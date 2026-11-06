Омск-информ
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·Происшествия·Алексей Новиков

Власти омского села не замечали разбитую дорогу, пока не вмешался суд

Прокуратура потребовала от властей устранить нарушения на улице Энтузиастов.
Ремонт набережной

Прокуратура Седельниковского района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения после обращений местных жителей.

Проверка показала, что дорога на улице Энтузиастов в Седельниково не соответствует нормативным требованиям. На ней отсутствуют тротуары, а на отдельных участках повреждено дорожное покрытие. При этом ремонтные работы не проводились.

Поскольку местные власти длительное время не устраняли выявленные недостатки, прокуратура обратилась в суд с иском. Надзорное ведомство потребовало обязать муниципалитет привести дорогу в надлежащее состояние.

Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил ее требования в полном объеме.

После этого администрация Седельниковского сельского поселения заключила муниципальный контракт на реконструкцию дорожного полотна. К настоящему времени подрядчик завершил все работы, а дорогу привели в соответствие с нормативными требованиями.

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·Происшествия·Алексей Новиков

Власти омского села не замечали разбитую дорогу, пока не вмешался суд

Прокуратура потребовала от властей устранить нарушения на улице Энтузиастов.
Ремонт набережной

Прокуратура Седельниковского района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения после обращений местных жителей.

Проверка показала, что дорога на улице Энтузиастов в Седельниково не соответствует нормативным требованиям. На ней отсутствуют тротуары, а на отдельных участках повреждено дорожное покрытие. При этом ремонтные работы не проводились.

Поскольку местные власти длительное время не устраняли выявленные недостатки, прокуратура обратилась в суд с иском. Надзорное ведомство потребовало обязать муниципалитет привести дорогу в надлежащее состояние.

Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил ее требования в полном объеме.

После этого администрация Седельниковского сельского поселения заключила муниципальный контракт на реконструкцию дорожного полотна. К настоящему времени подрядчик завершил все работы, а дорогу привели в соответствие с нормативными требованиями.

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Рубрика - Происшествия