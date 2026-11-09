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·Общество·Мария Филимонова

Бывший омский инженер попал под суд за разглашение секретов железнодорожников

За разглашение коммерческой тайны предприятия мужчина получил 2 года лишения свободы условно.
железная дорога

Омский областной суд оставил в силе приговор 66-летнему экс-инженеру-конструктору ОАО «НИИТКД». За разглашение коммерческой тайны предприятия пенсионер получил 2 года лишения свободы условно – решение апелляция менять не стала.

Суд установил, что мужчина разглашал секретную информацию третьим лицам с ноября 2022 года по апрель 2025 года. В тот период он занимал должность ведущего инженера-конструктора в одном из отделов научно-исследовательского института.

Доступ к ценным сведениям мужчина имел по работе, но распорядился ими вопреки интересам компании и без согласия руководства. Сам обвиняемый вину так и не признал. Ему инкриминировали ч. 2 ст. 183 УК РФ. Решение вступило в законную силу.

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·Общество·Мария Филимонова

Бывший омский инженер попал под суд за разглашение секретов железнодорожников

За разглашение коммерческой тайны предприятия мужчина получил 2 года лишения свободы условно.
железная дорога

Омский областной суд оставил в силе приговор 66-летнему экс-инженеру-конструктору ОАО «НИИТКД». За разглашение коммерческой тайны предприятия пенсионер получил 2 года лишения свободы условно – решение апелляция менять не стала.

Суд установил, что мужчина разглашал секретную информацию третьим лицам с ноября 2022 года по апрель 2025 года. В тот период он занимал должность ведущего инженера-конструктора в одном из отделов научно-исследовательского института.

Доступ к ценным сведениям мужчина имел по работе, но распорядился ими вопреки интересам компании и без согласия руководства. Сам обвиняемый вину так и не признал. Ему инкриминировали ч. 2 ст. 183 УК РФ. Решение вступило в законную силу.

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Рубрика - Общество