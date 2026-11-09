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·Общество·Мария Филимонова

Набережную Тухачевского в Омске укрепят по проекту московских строителей

Столичный подрядчик готовит продолжение масштабной реконструкции у воды.
набережная Тухачевского

Проект строительства берегоукрепительного сооружения на набережной Тухачевского в Омске прошел государственную экспертизу. Выписка из ЕГРЗ подтвердила положительное заключение для регуляционных объектов, включая струенаправляющую дамбу.

Застройщиком выступает городское БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Подряд на реконструкцию получила московская компания «Гарден Сити», в портфолио которой входят Воронцовский парк в Крыму, променад озера Манжерок и аэропорт Горно-Алтайска.

Работы станут продолжением масштабного обновления береговой линии. Осенью на набережной Тухачевского уже открыли 800-метровый участок от улицы Фрунзе до Кемеровской. Там обустроили променад, смотровые площадки с деревянными настилами, велодорожку, парковку на 80 машин и подключили видеонаблюдение к системе «Безопасный город».

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·Общество·Мария Филимонова

Набережную Тухачевского в Омске укрепят по проекту московских строителей

Столичный подрядчик готовит продолжение масштабной реконструкции у воды.
набережная Тухачевского

Проект строительства берегоукрепительного сооружения на набережной Тухачевского в Омске прошел государственную экспертизу. Выписка из ЕГРЗ подтвердила положительное заключение для регуляционных объектов, включая струенаправляющую дамбу.

Застройщиком выступает городское БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». Подряд на реконструкцию получила московская компания «Гарден Сити», в портфолио которой входят Воронцовский парк в Крыму, променад озера Манжерок и аэропорт Горно-Алтайска.

Работы станут продолжением масштабного обновления береговой линии. Осенью на набережной Тухачевского уже открыли 800-метровый участок от улицы Фрунзе до Кемеровской. Там обустроили променад, смотровые площадки с деревянными настилами, велодорожку, парковку на 80 машин и подключили видеонаблюдение к системе «Безопасный город».

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Рубрика - Общество