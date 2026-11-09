В Омске определился фаворит голосования за имя будущего моста через Иртыш

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В телеграм-канале губернатора Омской области Виталия Хоценко продолжается голосование за название нового моста через Иртыш, который строят в рамках Северного обхода. В опросе определился явный фаворит – с большим отрывом лидирует вариант «Звезда Сибири». За него отдали голоса 46 % участников.

На втором месте идет вариант «400-летия Омского Прииртышья» с 24 %. Названия «Единства» и «Евразия» пока набрали 16 % и 14 % соответственно. Голосование продлится до конца ноября.

Напомним, что строительство Северного обхода Омска стартовало в октябре 2025 года. Новая четырехполосная трасса протяженностью 66 километров соединит автодороги Омск – Тюмень и Омск – Новосибирск. Проект включает два моста (через Иртыш и Омь), пять транспортных развязок и 19 путепроводов. Объездная дорога позволит вывести транзитный транспорт за пределы города и сократить путь водителям более чем на 20 километров.

Первый участок с мостом через Иртыш планируют открыть для движения в 2028 году, а полностью завершить строительство трассы рассчитывают к 2030 году.