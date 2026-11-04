Омск-информ
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·Общество·Лев Шишкин

В Омске выберут название для нового моста через Иртыш

Переправа станет частью объездной дороги «Северный обход Омска».
мост, северный обход

Губернатор Виталий Хоценко предложил омичам выбрать название для нового моста через Иртыш. Переправа возводится в рамках большого инфраструктурного объекта «Северный обход Омска».

– Строительство нового моста через реку Иртыш, который мы возводим в рамках проекта «Северный обход Омска», идет ударными темпами. Предлагаю вместе определить его название. Итоги подведем в конце месяца, – написал губернатор в своих соцсетях.

Опрос проводится в официальном телеграм-канале Хоценко. В нем уже приняли участие более 1000 человек. Пока лидирует вариант «Мост «Звезда Сибири»».

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·Общество·Лев Шишкин

В Омске выберут название для нового моста через Иртыш

Переправа станет частью объездной дороги «Северный обход Омска».
мост, северный обход

Губернатор Виталий Хоценко предложил омичам выбрать название для нового моста через Иртыш. Переправа возводится в рамках большого инфраструктурного объекта «Северный обход Омска».

– Строительство нового моста через реку Иртыш, который мы возводим в рамках проекта «Северный обход Омска», идет ударными темпами. Предлагаю вместе определить его название. Итоги подведем в конце месяца, – написал губернатор в своих соцсетях.

Опрос проводится в официальном телеграм-канале Хоценко. В нем уже приняли участие более 1000 человек. Пока лидирует вариант «Мост «Звезда Сибири»».

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Рубрика - Общество