В Омске у мемориала сотрудникам органов безопасности высадили аллею

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Сегодня, 4 ноября, в День народного единства в Омске появилась новая аллея хвойных деревьев. Кедры, ели и сосны высадили в парке Победы рядом с мемориалом сотрудникам органов безопасности, который открыли в 2026 году.

Как сообщил мэр города Сергей Шелест, акция стала продолжением «Сада памяти». В ней участвовали сотрудники и ветераны регионального управления ФСБ, начальник ведомства Дмитрий Шишкоедов, депутат Госдумы и Герой России Дмитрий Перминов, начальник Омского пограничного управления Андрей Домников, начальник УФСБ по 33-й ракетной армии Руслан Булатов и генерал-майор в отставке Виктор Миронов.

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Территорию возле памятника будут приводить в порядок каждый год, а высаженные деревья станут символом памяти о коллегах, отдавших жизнь за Россию. Благоустройство у мемориала продолжится и в следующие годы.

Сергей Шелест отметил, что в Омске появилось еще одно памятное место, которое символизирует связь разных поколений патриотов России.