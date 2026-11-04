В Омской области благоустроили территории у ДК, мемориала и кладбища

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В Омской области завершили благоустройство трех территорий по программе инициативного бюджетирования – в райцентре Черлак, селе Карповка Таврического района и поселке Москаленском (Марьяновский район). На эти цели направили 8,8 млн рублей, сообщили в правительстве региона.

В Черлаке обновили пространство у дворца культуры: уложили тротуарную плитку, поставили освещение и видеонаблюдение, скамейки и велопарковку. Из областного бюджета на проект выделили 3 млн рублей. Открытие состоялось 3 ноября.

В селе Карповка привели в порядок мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Там обновили памятник, установили подсветку и опоры освещения, заменили ограждение, выполнили озеленение и уложили плитку. Стоимость проекта – 3 млн рублей.

В поселке Москаленском благоустроили территорию местного кладбища: поставили металлический забор, оборудовали калитки и ворота, обустроили асфальтированную площадку. На это направили 2,8 млн рублей.

Всего в 2026 году по программе инициативного бюджетирования в Омской области профинансировали 44 проекта. На региональный конкурс 2027 года подано 119 заявок.