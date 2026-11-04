Удаленка для хвостиков: в Омске питомцев станут лечить по интернету

Фото: Magnific.com

Российскую ветеринарию ждет попытка масштабной реформы. Общественная палата РФ выступила с инициативой внедрить дистанционные консультации для животных, запустить мобильные клиники, а также ввести льготы на лечение питомцев для малообеспеченных владельцев. Кроме того, предлагается создать программу «Земский ветеринар» для привлечения специалистов в районы.

«Омск-информ» выяснил, как нововведения Общественной палаты РФ могут изменить ветеринарную сферу в Омске.

Врач через экран

Главным новшеством предложенной концепции стало развитие телеветеринарии – онлайн-консультаций и дистанционного мониторинга. Юрист и зоозащитник Игорь Пушкарь считает идею онлайн-помощи абсолютно здравой и своевременной. По его мнению, цифровизация ветуслуг повторяет путь человеческой медицины и онлайн-торговли.

– Возможности общения на расстоянии увеличиваются, поэтому разумно проводить консультации онлайн. В обычной медицине есть программы дистанционных консультаций, и в ветеринарии идут правильным путем. Иногда совета врача в сети бывает достаточно и очный осмотр не требуется. Владелец животного сможет принять решение – везти питомца в клинику или обратиться к специалисту на расстоянии, – отметил Игорь Пушкарь в разговоре с «Омск-информом».

Фото: Magnific.com

По словам юриста, развитие онлайн-формата позволит существенно снизить стоимость ветеринарных услуг, поскольку врачу не придется закладывать в ценник аренду помещения и содержание штата.

Однако практикующие ветеринары смотрят на консультации через экран с осторожностью. Ветеринарный врач и зоопсихолог Марина Вершинина подчеркивает, что эффект дистанционного приема зависит от диагноза.

– Онлайн-консультации действительно могут помочь животным, но зависит, какая патология. Телеконсультации не могут быть опасными, но к опасным последствиям может привести невыполнение рекомендаций и назначений врача хозяевами, – пояснила Марина Вершинина «Омск-информу».

Диагноз на честном слове

Вопрос ответственности при дистанционной диагностике остается ключевым. Как отмечает Игорь Пушкарь, риски должны осознавать обе стороны, а регулироваться процесс должен информированным согласием.

Фото: Magnific.com

– Безусловно, как и в обычной медицине, в ветеринарной у нас подписывается информированное согласие о том, что владелец понимает возможность неблагоприятных последствий. Опять же при контроле со стороны управления ветеринарии должна быть понятная и продуманная концепция, – подчеркнул юрист.

Покажет только практика

Развитие мобильных клиник и запуск кадровой программы для сельчан также вызвали неоднозначную реакцию. Относительно аналога программы «Земский доктор» эксперты предпочитают не делать поспешных выводов.

По мнению Игоря Пушкаря, востребованность «Земского ветеринара» определит только практика, поскольку многие интересные на бумаге проекты на деле оказываются нежизнеспособными.

– Критерий истины – практика. Бывает, что программы очень интересные и кажется, что они получат развитие, а на практике оказываются невостребованными по тем или иным причинам. Поэтому тут сложно сказать, все покажет практика, – отметил Игорь Пушкарь.

Фото: Magnific.com

В свою очередь Марина Вершинина замечает, что в самом Омске проблем с доступностью клиник и выездных врачей нет, а мобильные кабинеты могут пригодиться разве что маломобильным владельцам.

Плата за чужую «прихоть»

Самой острой точкой дискуссии стали предложенные Общественной палатой РФ субсидии и льготы на лечение животных для малообеспеченных граждан. Юрист Игорь Пушкарь убежден, что государственная поддержка отрасли необходима, но она должна носить строго адресный характер.

– Помощь людям нужна, инициатива очень хорошая. Радует, что у властей наступает понимание: животные – неотъемлемая часть быта современного человека. Раз увеличивается количество питомцев, государство должно обеспечить улучшение качества обслуживания и удешевление услуг. Включение рыночных механизмов и конкуренция заставят цены идти вниз, а качество – вверх, – комментирует Пушкарь.

Марина Вершинина выступает с более жесткой позиции: лечение питомца – это личная обязанность владельца, которую нельзя перекладывать на ветклиники или бюджет.

Фото: Magnific.com

– Животные – это в первую очередь ответственность хозяев, в том числе и финансовая. Приобретение питомца – это прихоть, а не жизненная необходимость. Перекладывать финансовую ответственность на клиники, врачей или государство – насколько это взрослый шаг? Пусть люди учатся думать и осознавать последствия своего выбора, – резюмирует ветеринар.

Правила новой реальности

Тем не менее, как отмечает Игорь Пушкарь, сама цифровая реформа ветеринарии – это вполне реальный и закономерный процесс, избежать которого вряд ли удастся. Точно так же, как в свое время пандемия приучила общество к удаленной работе, а маркетплейсы изменили традиционную торговлю, дистанционные консультации для животных рано или поздно станут повседневной реальностью.

Главное, чтобы к моменту этого перехода рынок получил четкую правовую базу, а сами владельцы питомцев помнили, что даже самый удобный сервис в смартфоне не снимает личной ответственности за здоровье питомца.