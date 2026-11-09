В Омской области возводят школу с отдельными входами в библиотеку и IT-центр

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В селе Одесском возводят новое образовательное учреждение. По словам губернатора Виталия Хоценко, работы идут в соответствии с графиком, завершить строительство планируют в 2027 году.

Сейчас на объекте монтируют фасадные панели, ведут отделку стен, перегородок и кровли. Параллельно специалисты прокладывают внутренние инженерные сети: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и вентиляцию. В здании уже установили все пластиковые окна и витражи, завершили штукатурку стен.

Строительство ведется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Новая школа рассчитана на 550 учеников. Помимо учебных классов, в здании предусмотрены помещения для сельской библиотеки и IT-центра. Для них оборудуют отдельные входы, поэтому жители смогут посещать эти учреждения независимо от расписания и работы школы.

Как отметил Виталий Хоценко, новый объект обеспечит детям Одесского района современные условия для обучения, а также расширит возможности для досуга и получения услуг для жителей села. После ввода в эксплуатацию школа станет не только образовательным учреждением, но и многофункциональным общественным пространством.