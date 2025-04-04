Несколько деревень Одесского района уходит под воду.
Губернатор Виталий Хоценко отправился на юг региона, чтобы оценить обстановку с паводком. В Одесском районе сложилась критическая ситуация, несколько деревень уходят под воду.
Первая под удар стихии попала деревня Буняковка, земляную дамбу прорвало, вода вырвалась на свободу, затопив несколько домов. Дамбу восстановили.
– На сегодня всего хватает, и свои силы есть, и правительство Омской области поддерживает, министерство региональной безопасности. Мы привезли мощную перекачивающую помпу, из искусственного испарителя большой объем воды за эти двое суток выбросило. Сейчас будем переставлять ее в другой место, – рассказал глава Одесского района Евгений Журавлев. – Третьи сутки мы на ногах, в круглосуточном режиме работают специалисты, о каждой локальной ситуации и в целом все известно.
В Одесском подготовлен пункт временного размещения. Помимо Буняковки, сложная ситуация сложилась в Ганновке, Благодаровке, Лукьяновке.