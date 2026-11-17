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В Омске подвели итоги приватизации муниципального имущества за девять месяцев 2026 года. Как стало известно на заседании профильного комитета горсовета 17 ноября, в программу вошли 66 объектов недвижимости и муниципальное предприятие, которому принадлежат четыре городских парка.

За первые три квартала город получил от продажи муниципального имущества более 133 млн рублей. Из них 90 млн рублей принесла продажа недвижимости представителям малого и среднего бизнеса, еще 41,5 млн рублей – аукционы. Годовой план по этому направлению составлял 16,3 млн рублей, но его удалось перевыполнить на 153,5 %. Еще 1,5 млн рублей поступило от продажи земельных участков.

Одним из крупнейших объектов программы стало МУП «Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ». Оно объединяет четыре общественные территории: парк имени 30-летия ВЛКСМ, Советский парк, «Сад Сибирь» и сад имени С. М. Кирова.

В горсовете объяснили, что приватизация необходима из-за требования законодательства изменить организационно-правовую форму муниципальных унитарных предприятий. При этом сами парки продавать не будут. Речь идет только о преобразовании МУП в акционерное общество. Все 100 % его акций останутся в собственности Омска.

На конец 2025 года балансовая стоимость предприятия составляла почти 190 млн рублей. При этом его кредиторская задолженность превышала 31 млн рублей, а дебиторская составляла 5,7 млн рублей. Год МУП завершило с убытком в 1,7 млн рублей.

Кроме паркового предприятия, в программу включили еще 66 объектов недвижимости. В их числе – проектная документация на строительство детского сада на улице Успешной. Изначально город рассчитывал получить от приватизации до конца 2026 года более 16,3 млн рублей, однако этот показатель удалось превысить уже за девять месяцев.

Программа приватизации рассчитана на три года – с 2026-го по 2028-й. Депутаты Омского городского Совета утвердили ее в мае 2025 года. По итогам обсуждения промежуточных результатов комитет рекомендовал рассмотреть вопрос на ближайшем пленарном заседании горсовета.