Omskinform.ru

В Омске продолжается реконструкция восьмиэтажного здания за кинотеатром «Маяковский». Объект расположен на улице Орджоникидзе, 3а. Новые фотографии, оказавшиеся в распоряжении «СуперОмска», позволяют предположить, что разместится в нем после завершения работ.

Активная фаза реконструкции началась в сентябре 2026 года. Тогда строители приступили к обновлению фасада и внутренних помещений, а с здания исчезла привычная вывеска «ОТП Банка». Неопределенности добавлял и тот факт, что ранее объект площадью более 5,3 тысячи квадратных метров выставляли на продажу за 257,4 млн рублей. Поэтому оставалось неясным, сохранит ли здание прежнее назначение или получит новое.

Однако свежие снимки указывают на то, что отделение «ОТП Банка» здесь все же может остаться. За панорамными окнами первого этажа, несмотря на строительные леса, просматривается фирменная навигация кредитной организации. На ней различимы название банка, элементы оформления в салатово-оранжевых цветах и указатель круглосуточной зоны обслуживания «24/7».

Вероятно, уличную вывеску демонтировали на время реконструкции фасада, в том числе монтажа нового облицовочного покрытия и утепления стен. После завершения работ ее могут вернуть на прежнее место или заменить новой.