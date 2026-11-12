В Омске птиц взяли на довольствие: в парках заработали беспилотные кормушки

Фото: парк «Птичья гавань»

В Омске запустили проект беспилотных кормушек для птиц. Два аппарата уже размещены в парке на Старозагородной роще. Об этом сообщило «Управление по охране животного мира».

Запуск сопровождался экологическими акциями «Утиная столовая» и «День белки». Инспекторы и специалисты объясняли посетителям правила подкормки пернатых и рассказывали о том, чем их кормить нельзя. В частности, хлеб и сдобу давать птицам не рекомендуется, поскольку такая еда наносит вред их здоровью.

В дендрологическом саду имени Г. И. Гензе также установили бельчатники, кормушки и синичники. Сначала участникам объяснили все тонкости и нюансы процесса, а затем провели экскурсию по дендросаду.

Сегодня в городе насчитывается 22 подобных аппарата.