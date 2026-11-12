Суровость и тепло: парфюмеры разработали специальный «омский» аромат

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В Омске начал работу IX фестиваль идей «Интерьеры улиц – 2026», который будет идти пять дней. Его главная цель – собрать инициативы по благоустройству городских пространств и объединить представителей креативных индустрий. Одно из долгожданных событий – выставка декора и предметов интерьера «О! Предмет».

Посмотреть и купить

Эту выставку всегда с нетерпением ждут не только дизайнеры и декораторы, но и обычные омичи, которым не чуждо чувство прекрасного, в поисках оригинальных вещей для жилья и офисов они готовы тратить время и мчаться на любое событие, касающееся оформления жилья и общественного пространства.

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У каждого предмета на выставке есть визитка: на ней указано название, а также история создания. Благодаря этим подписям гости смогут понять ход мыслей автора и, возможно, захотят приобрести понравившуюся вещь.

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Все предметы декора имеют ценник. Как рассказали организаторы, такую просьбу посетители высказывали на прошлогодней выставке.

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Гостям представлены предметы мебели разных стилей и форм, светильники, картины, посуда, декоративное панно, вещи, гобелены, обои, портьеры и многое другое. В стиле стим-панк выглядят работы сварщика Эльмиры Казаковой.

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Духи с запахом города

Концепция нынешнего форума «Пять чувств – один город»: каждый из пяти дней программы будет раскрывать одно из чувств. Стартовый день посвятили работе над ароматом Омска вместе с парфюмерами. Психолог компании парфюмерных масел «MR.PARFUMER» Екатерина Шевелева рассказала, что композиция отразит сибирский характер города: внешнюю суровость и внутреннее тепло.

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- Философия самого аромата такова: начало - это пробуждение. Здесь ноты шафрана и солнечного мандарина и в первую очередь солнца. Мандарин дает радость, а шафран - уверенность и силу. Сердце аромата - это красота. Здесь утонченный китайский османтус и нежная фиалка напоминают о красоте. Завершение аромата - это характер и душа. Включаются бархатистая замша и кедр – они успокаивают ум, переключают внимание с тревожных мыслей на телесные ощущения. А кедр переключает нервную систему в режим отдыха и расслабляет тело, – рассказала о тинктурах Шевелева.

Ждут коллабораций

Во второй день акцент сделают на сотрудничестве дизайнеров, производителей и поставщиков. Третий день отдадут студенческим видеоработам о городе. Четвертый посвятят выставке предметного дизайна, а заключительный – гастрономическим проектам с участием омских рестораторов.

Фестиваль появился в 2018 году, с каждым годом к работе подключается все больше дизайнеров, а число предметов растет. Если в прошлом году было 42 участника и 144 предмета, то сейчас заявились новые авторы, а экспонатов стало 180. В этом году сюрпризом стало участие дизайнера из Новосибирска и художницы из Ижевска – фестиваль расширяет границы.

– Когда дизайнер придумывает продукт, производитель его воплощает, а затем изделие выходит на рынок, это и есть креативная экономика, – подчеркнул ценность коллабораций внутри сообщества председатель Омского регионального отделения «Опоры России» Александр Дерябин.

Малые архитектурные формы, так необходимые в пространстве общественных территорий и площадок в жилых кварталах, также представлены на фестивале.

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Добавим, что мероприятие продлится до 15 ноября, программу можно посмотреть по этой ссылке.