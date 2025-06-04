Начальник уволил подчиненного за прогул, который сам же согласовал.

Хирург из Омской области подал иск в суд на Одесскую центральную районную больницу. Как сообщает прокуратура, медик не согласился со своим увольнением.

Хирурга уволили якобы из-за отсутствия на рабочем месте в часы приема. Информацию о нарушении дисциплины внесли в трудовую книжку. Однако в суде медик доказал, что прогул был вынужденный (то есть по вине работодателя) и согласованный с главным врачом.

– Также суд учел положительные характеристики истца, который ранее к дисциплинарной ответственности не привлекался, осуществлял длительную врачебную деятельность, награжден почетной грамотой за добросовестный труд, – сообщает прокуратура.

Суд встал на сторону уволенного сотрудника. Больницу обязали восстановить хирурга в должности и выплатить ему 500 тыс. рублей в качестве заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Решение вступило в законную силу. Также главврача ЦРБ оштрафовали на 10 тыс. рублей за незаконное увольнение хирурга.