Омск-Информ
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·Общество

Начальник уволил подчиненного за прогул, который сам же согласовал.
Хирург из Омской области подал иск в суд на Одесскую центральную районную больницу. Как сообщает прокуратура, медик не согласился со своим увольнением.
Хирурга уволили якобы из-за отсутствия на рабочем месте в часы приема. Информацию о нарушении дисциплины внесли в трудовую книжку. Однако в суде медик доказал, что прогул был вынужденный (то есть по вине работодателя) и согласованный с главным врачом.
– Также суд учел положительные характеристики истца, который ранее к дисциплинарной ответственности не привлекался, осуществлял длительную врачебную деятельность, награжден почетной грамотой за добросовестный труд, – сообщает прокуратура.
Суд встал на сторону уволенного сотрудника. Больницу обязали восстановить хирурга в должности и выплатить ему 500 тыс. рублей в качестве заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.
Решение вступило в законную силу. Также главврача ЦРБ оштрафовали на 10 тыс. рублей за незаконное увольнение хирурга.
Андрей Андреев
·Общество

Начальник уволил подчиненного за прогул, который сам же согласовал.
Хирург из Омской области подал иск в суд на Одесскую центральную районную больницу. Как сообщает прокуратура, медик не согласился со своим увольнением.
Хирурга уволили якобы из-за отсутствия на рабочем месте в часы приема. Информацию о нарушении дисциплины внесли в трудовую книжку. Однако в суде медик доказал, что прогул был вынужденный (то есть по вине работодателя) и согласованный с главным врачом.
– Также суд учел положительные характеристики истца, который ранее к дисциплинарной ответственности не привлекался, осуществлял длительную врачебную деятельность, награжден почетной грамотой за добросовестный труд, – сообщает прокуратура.
Суд встал на сторону уволенного сотрудника. Больницу обязали восстановить хирурга в должности и выплатить ему 500 тыс. рублей в качестве заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.
Решение вступило в законную силу. Также главврача ЦРБ оштрафовали на 10 тыс. рублей за незаконное увольнение хирурга.
Андрей Андреев