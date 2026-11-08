Омичи отработают полный рабочий день перед 31 декабря

В России 31 декабря 2026 года объявлено выходным. Однако день перед ним – среда 30 декабря – останется полноценной рабочей сменой без сокращения на час. Об этом сообщило информационное агентство «Амител», на материал которого ссылается издание 8 ноября 2026 года.

Разъяснения по этому поводу дала Светлана Бессараб, занимающая пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Причина кроется в устройстве производственного календаря: дополнительный отдых на 31 декабря перенесли с 4 января, поэтому предыдущая среда сохраняет обычный статус. Специалисты, трудящиеся по пятидневке, отработают этот день целиком, а положенного по Трудовому кодексу уменьшения смены перед праздником не предусмотрено.

Зато сами новогодние каникулы окажутся продолжительными – они растянутся на 11 дней. Отдых стартует 31 декабря 2026 года, а завершится 10 января 2027 года включительно. Вернуться к трудовым обязанностям жителям региона и всей страны предстоит в понедельник, 11 января.