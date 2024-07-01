Омск-Информ
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·Происшествия

Жители Одесского района пожаловались на осадки, которые явно вредят урожаю.

Сегодня, 1 июля, в популярном омском паблике появилась информация, что в Одесском районе выпал сильный град. Размер градин оказался больше горошины. Жители района пожаловались, что это уже не первый раз в этом году.

По данным синоптиков, сегодня в Одесском районе столбик термометра колеблется от +16 до +27, дождь. Ночью ожидается ливень. А значит, велика вероятность повторения этого природного явления, вредящего урожаю. 

·Происшествия

Жители Одесского района пожаловались на осадки, которые явно вредят урожаю.

Сегодня, 1 июля, в популярном омском паблике появилась информация, что в Одесском районе выпал сильный град. Размер градин оказался больше горошины. Жители района пожаловались, что это уже не первый раз в этом году.

По данным синоптиков, сегодня в Одесском районе столбик термометра колеблется от +16 до +27, дождь. Ночью ожидается ливень. А значит, велика вероятность повторения этого природного явления, вредящего урожаю. 