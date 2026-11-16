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С 16 по 20 ноября в Омской области прогнозируются переменчивая погода, осадки в виде дождя и снега, туманы и гололед. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС.

По информации синоптиков, на погоду в регионе будут влиять высокое давление и перемещающиеся атмосферные фронты. В отдельные дни возможны дожди, мокрый снег и снегопады. В ночные и утренние часы местами ожидаются туманы, изморозь и гололед, из-за чего на дорогах образуется скользкое покрытие.

В понедельник, 16 ноября, атмосферный фронт принесет в северные районы области дождь и мокрый снег, столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов. Во вторник осадки прекратятся, но ночью и утром не исключены туман и изморозь: температура составит от -1 до -6 градусов ночью и от 0 до +5 днем.

К вечеру среды на западе региона вновь начнутся осадки. Ночью ожидается от -2 до -7 градусов, днем – от -1 до +4. В четверг, 19 ноября, преимущественно пойдет снег при температуре от -2 до -7 ночью и от -3 до +2 днем.

В пятницу, 20 ноября, небольшие осадки сохранятся местами. Ночью похолодает до -3…-8 градусов, днем будет от -2 до +3. На всех дорогах региона ожидается гололедица.