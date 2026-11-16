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За последние пять лет квадратный метр на вторичном рынке Омска прибавил в цене 90 %: если раньше он стоил 66,9 тыс. рублей, то теперь – 127,3 тыс. рублей. Такие результаты приводит исследование группы SRG.

По темпам удорожания омская недвижимость оказалась на четвертой строчке общероссийского рейтинга. Опередили город только Челябинск, где рост составил 129,5 %, Самара со 106,0 % и Красноярск с 90,6 %. Скромнее всего цены выросли в Краснодаре – на 26,6 %, с 102,5 тыс. до 129,8 тыс. рублей за квадрат.

Отдельно аналитики «Авито Недвижимости» отмечают, что Омск остается одним из наиболее доступных миллионников по стоимости вторичного жилья. При этом в местной структуре предложения доля объектов не старше 15 лет – самая низкая и составляет лишь 28 %. Для сравнения: в Краснодаре этот показатель достигает 78 %, а в Новосибирске – 56 %.