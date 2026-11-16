omskinform.ru

В Омской области в 2027 году государственную поддержку на улучшение жилищных условий получат 44 молодые семьи. Такое решение было принято на заседании Правительства Омской области.

На финансирование этой меры, реализуемой в рамках национального проекта «Семья», направят свыше 86 млн рублей из бюджетов различных уровней. Воспользоваться субсидией смогут семьи как из областного центра, так и из муниципальных районов. Размер выплаты позволяет покрыть до 35 % стоимости приобретаемого жилья.

По условиям программы средства разрешено направить на возведение собственного дома, внесение первого взноса по ипотеке либо на погашение уже имеющегося жилищного кредита. Претендовать на участие могут семьи, в которых обоим супругам еще не исполнилось 35 лет. Кроме того, обязательным требованием является признание семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Для включения в программу необходимо подать заявление в органы местного самоуправления по месту регистрации. Данная мера поддержки остается одной из наиболее востребованных среди молодых семей региона.