Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Молодые родители, которые совмещают очное обучение с воспитанием детей, могут рассчитывать на единовременную выплату из регионального бюджета. Мера поддержки учреждена по инициативе губернатора Виталия Хоценко и действует с января 2025 года.

За время действия программы выплату получили 114 студенческих семей. В 2025 году финансовую поддержку предоставили 66 семьям. С января по октябрь 2026 года ее оформили еще 48 молодых семей.

Размер единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей. Претендовать на нее могут родители, если оба обучаются по очной форме. Оформить пособие можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Поддержка предназначена для молодых людей, которые продолжают получать образование и одновременно начинают семейную жизнь. Дополнительные средства помогают родителям справиться с первыми расходами после рождения ребенка и снизить финансовую нагрузку в период, когда приходится совмещать учебу и заботу о малыше.

Помимо единовременной выплаты при рождении ребенка, в Омской области для студенческих семей предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка. Таким образом, молодые родители могут получать региональную помощь не только после появления малыша, но и в дальнейшем.

По замыслу региональных властей, эти меры должны помочь молодым людям увереннее планировать создание семьи, не отказываться от получения образования и совмещать воспитание детей с учебой.