Фото: max.ru/shelest_sn

В Омске на улице Комиссаровской, 2 после капитального ремонта возобновил работу участковый пункт полиции, который с 2020 года не использовался по назначению. Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.

Прежде помещение пребывало в неудовлетворительном состоянии, поэтому участковым приходилось нести службу в других подразделениях. Теперь, по словам градоначальника, стражи порядка наконец вернулись на свое место. За пунктом закреплены 46 многоэтажек, где живут 8 631 человек. Кроме того, полицейские отвечают за учреждения культуры, здравоохранения и образования, а также за крупные остановки городского транспорта, включая «Голубой огонек».

По мнению мэра, создание достойных условий для работы участковых было приоритетом как для городской администрации, так и для руководства УМВД России по Омской области. Он подчеркнул, что эта задача сопряжена с серьезной ответственностью.