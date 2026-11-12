Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Политика·Олег Кипорук

Хоценко сохранил пост главы самого мощного отделения партии в Сибири

Делегаты конференции выбрали новый состав политсовета и определили представителей на съезд партии в Москве.
Единая Россия

Губернатор Виталий Хоценко сохранил должность секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по итогам голосования на партийной конференции. Руководитель субъекта получил поддержку делегатов на новый срок полномочий.

– Согласно партийной процедуре, выборы секретаря проходили путем тайного голосования. Большинство делегатов отдали свои голоса за губернатора Виталия Хоценко, – рассказали в пресс-службе партии.

Новоизбранный секретарь отметил, что омское отделение партии – самое крупное в Сибири. По словам губернатора, сейчас в ней зарегистрировано более 37 тыс. членов и 17 тыс. сторонников.

В ходе мероприятия участники обновили состав регионального политического совета и контрольной комиссии. Кроме того, партийцы утвердили делегатов от местного отделения, которые отправятся на XXIV съезд «Единой России», запланированный на 5 декабря в Москве.

Читайте также

·Политика·Олег Кипорук

Хоценко сохранил пост главы самого мощного отделения партии в Сибири

Делегаты конференции выбрали новый состав политсовета и определили представителей на съезд партии в Москве.
Единая Россия

Губернатор Виталий Хоценко сохранил должность секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по итогам голосования на партийной конференции. Руководитель субъекта получил поддержку делегатов на новый срок полномочий.

– Согласно партийной процедуре, выборы секретаря проходили путем тайного голосования. Большинство делегатов отдали свои голоса за губернатора Виталия Хоценко, – рассказали в пресс-службе партии.

Новоизбранный секретарь отметил, что омское отделение партии – самое крупное в Сибири. По словам губернатора, сейчас в ней зарегистрировано более 37 тыс. членов и 17 тыс. сторонников.

В ходе мероприятия участники обновили состав регионального политического совета и контрольной комиссии. Кроме того, партийцы утвердили делегатов от местного отделения, которые отправятся на XXIV съезд «Единой России», запланированный на 5 декабря в Москве.

Больше по тегу - #Виталий Хоценко
Рубрика - Политика