Шелест поздравил своего экс-заместителя Куприянова с должностью министра

Мэр города Сергей Шелест поздравил нового министра внутренней политики Омской области Владимира Куприянова с назначением. По словам градоначальника, Куприянов является профессионалом, который применит свой богатый управленческий опыт на новом месте.
– Поздравляю его с назначением на должность министра внутренней политики. По итогам совместной работы могу оставить о Владимире Владимировиче самые положительные отзывы. Это настоящий профессионал, хороший руководитель, умеющий находить общий язык с людьми. Уверен, на новом месте он применит весь багаж знаний и опыта на благо родного региона. Желаю Владимиру Владимировичу удачи, – заявил Шелест.
Напомним, что о назначении Куприянова сегодня, 12 ноября, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. До назначения на высокий пост в правительстве Куприянов трудился вице-мэром Омска и руководил администрацией Октябрьского округа.
Об уходе бывшего министра внутренней политики – Анастасии Терпуговой – стало известно накануне. Ранее она работала в структурах городской администрации Октябрьского и Центрального округов, также занимала должность вице-мэра, а с 2023 года руководила региональным министерством внутренней политики.