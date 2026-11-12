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·Политика·Олег Кипорук

Шелест поздравил своего экс-заместителя Куприянова с должностью министра

Мэр назвал нового министра опытным профессионалом, умеющим находить общий язык с людьми.
Шелест МАКС

Мэр города Сергей Шелест поздравил нового министра внутренней политики Омской области Владимира Куприянова с назначением. По словам градоначальника, Куприянов является профессионалом, который применит свой богатый управленческий опыт на новом месте.

– Поздравляю его с назначением на должность министра внутренней политики. По итогам совместной работы могу оставить о Владимире Владимировиче самые положительные отзывы. Это настоящий профессионал, хороший руководитель, умеющий находить общий язык с людьми. Уверен, на новом месте он применит весь багаж знаний и опыта на благо родного региона. Желаю Владимиру Владимировичу удачи, – заявил Шелест.

Напомним, что о назначении Куприянова сегодня, 12 ноября, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. До назначения на высокий пост в правительстве Куприянов трудился вице-мэром Омска и руководил администрацией Октябрьского округа.

Об уходе бывшего министра внутренней политики – Анастасии Терпуговой – стало известно накануне. Ранее она работала в структурах городской администрации Октябрьского и Центрального округов, также занимала должность вице-мэра, а с 2023 года руководила региональным министерством внутренней политики.

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·Политика·Олег Кипорук

Шелест поздравил своего экс-заместителя Куприянова с должностью министра

Мэр назвал нового министра опытным профессионалом, умеющим находить общий язык с людьми.
Шелест МАКС

Мэр города Сергей Шелест поздравил нового министра внутренней политики Омской области Владимира Куприянова с назначением. По словам градоначальника, Куприянов является профессионалом, который применит свой богатый управленческий опыт на новом месте.

– Поздравляю его с назначением на должность министра внутренней политики. По итогам совместной работы могу оставить о Владимире Владимировиче самые положительные отзывы. Это настоящий профессионал, хороший руководитель, умеющий находить общий язык с людьми. Уверен, на новом месте он применит весь багаж знаний и опыта на благо родного региона. Желаю Владимиру Владимировичу удачи, – заявил Шелест.

Напомним, что о назначении Куприянова сегодня, 12 ноября, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. До назначения на высокий пост в правительстве Куприянов трудился вице-мэром Омска и руководил администрацией Октябрьского округа.

Об уходе бывшего министра внутренней политики – Анастасии Терпуговой – стало известно накануне. Ранее она работала в структурах городской администрации Октябрьского и Центрального округов, также занимала должность вице-мэра, а с 2023 года руководила региональным министерством внутренней политики.

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Рубрика - Политика