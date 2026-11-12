Министр внутренней политики Омской области уходит с поста

Фото: пресс-служба администрации г. Омска

Сегодня, 12 ноября, у министра внутренней политики Омской области Анастасии Терпуговой последний рабочий день в должности. О ее уходе сообщает «СуперОмск»: чиновница переезжает в другой регион.

Преемником на посту министра станет вице-мэр Омска Владимир Куприянов-младший. По информации «СуперОмска», он станет преемником Терпуговой.

Анастасия Терпугова родилась в Омске. С 2001 по 2011 год она работала в администрации Октябрьского округа, затем семь лет была заместителем главы Центрального административного округа. В 2019–2022 годах занимала пост заместителя мэра Омска, после чего перешла первым заместителем министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.

В июне 2023 года Терпугову назначили министром региональной политики и массовых коммуникаций. В 2024-м структуру переименовали в министерство внутренней политики.