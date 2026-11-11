Омский аэропорт отменил план «Ковер»

omskinform.ru

В Омском аэропорту сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились ради обеспечения безопасности полетов во время атак беспилотников. Этот режим называется «Ковер». Такая информация опубликована в официальном телеграм-канале аэропорта.

Ограничения носили временный характер и уже не действуют. Теперь авиакомпании приводят в соответствие расписание – корректируется время как прибытия, так и вылета из Омска. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальную информацию о своем рейсе.

– Следите за статусом своего рейса на онлайн-табло aeroomsk.ru, на электронных табло в аэропорту и на сайтах авиаперевозчиков, – обратились к пассажирам в администрации аэропорта.

Из-за корректировки расписания время вылета и прилета может отличаться от первоначально заявленного. Пассажирам советуют заранее сверяться с обновленными данными, чтобы не пропустить свой рейс.

Режим беспилотной опасности действовал в Омской области более 8 часов. Это самая масштабная атака за всю историю нападений дронов на регион. В Омском аэропорту вводили ограничения на прием и выпуск самолетов. В городе эвакуировали «G-Drive Арену», где сорвался стартовый день этапа Гран-при России по фигурному катанию, а также отменили все театральные постановки.

Все экстренные службы Омской области работали в режиме повышенной готовности. О пострадавших не сообщалось.