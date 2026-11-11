Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Происшествия·Мария Филимонова

На местах падения обломков БПЛА в Омской области работают оперативные службы

Глава региона попросил жителей оставаться дома.
беспилотник

В местах падения фрагментов уничтоженных беспилотников в Омской области работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы. Прошу жителей не выходить на улицу, не наблюдать за работой ПВО Минобороны России, не фотографировать и не публиковать эти материалы, – сообщил глава региона.

Отметим, что за размещение таких кадров и сообщений в соцсетях и мессенджерах нарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Беспилотная опасность в Омской области действует уже более шести часов. Ранее Виталий Хоценко сообщил, что силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку вражеских дронов. Все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.

2928

Читайте также

·Происшествия·Мария Филимонова

На местах падения обломков БПЛА в Омской области работают оперативные службы

Глава региона попросил жителей оставаться дома.
беспилотник

В местах падения фрагментов уничтоженных беспилотников в Омской области работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы. Прошу жителей не выходить на улицу, не наблюдать за работой ПВО Минобороны России, не фотографировать и не публиковать эти материалы, – сообщил глава региона.

Отметим, что за размещение таких кадров и сообщений в соцсетях и мессенджерах нарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Беспилотная опасность в Омской области действует уже более шести часов. Ранее Виталий Хоценко сообщил, что силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку вражеских дронов. Все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.

2928
Больше по тегу - #беспилотники
Рубрика - Происшествия