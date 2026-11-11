Омичам напомнили о запрете на съемку беспилотников и работы ПВО

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Правительство Омской области напомнило о действующем в регионе запрете на съемку и публикацию сведений о пролетах беспилотников, а также о работе средств противодействия им.

За размещение таких кадров и сообщений в соцсетях и мессенджерах нарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность.

Власти призывают омичей не выкладывать фото и видео в интернет. Сообщать о замеченных в небе объектах необходимо напрямую экстренным службам через специальный чат-бот в мессенджере MAX.

Напомним, глава региона Виталий Хоценко сообщил о введении режима опасности атаки БПЛА на территории Омской области в 15:40, после чего Росавиация и органы управления воздушным движением ввели временные ограничения в Омском аэропорту на прием и выпуск самолетов.

Позже в пресс-службе губернатора сообщили, что на территории области могут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета и связи. Ранее омичи рассказали, где было слышно сирены.