В Омске из-за угрозы атаки БПЛА начали эвакуировать театры

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Волна экстренных эвакуаций в Омске затронула и культурные учреждения. Из здания драматического театра «Галерка» срочно вывели зрителей и персонал. Об этом сообщает 12 канал.

Сегодня вечером на сцене театра должно было состояться торжественное открытие III Международного фестиваля «Достоевский. Омск». Однако из-за действующего в регионе режима беспилотной опасности мероприятие пришлось отложить. Информация о дальнейшем расписании спектаклей станет известна позже.

Напомним, ранее по аналогичным причинам безопасности в городе эвакуировали «G-Drive Арену», где сорвался стартовый день этапа Гран-при России по фигурному катанию.

Глава региона Виталий Хоценко сообщил о введении режима опасности атаки БПЛА на территории Омской области в 15:40, после чего Росавиация и органы управления воздушным движением ввели временные ограничения в Омском аэропорту на прием и выпуск самолетов.

Позже в пресс-службе губернатора сообщили, что на территории области могут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета и связи. Ранее омичи рассказали, где было слышно сирены.