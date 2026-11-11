В Омске завыли сирены воздушной тревоги

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Сразу после объявления режима опасности атаки БПЛА на территории Омской области в городе зазвучали системы экстренного оповещения населения.

Как сообщают читатели «Омск-информа», звуковые сигналы тревоги слышны сразу в нескольких округах города. В частности, громкие звуки зафиксировали жители Октябрьского округа – в районе улиц Масленникова и 20 лет РККА.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Центральном округе в районе проспекта Карла Маркса, неподалеку от цирка, а также в Советском округе на территории городка Нефтяников.

Напомним, глава региона Виталий Хоценко сообщил о введении режима опасности атаки БПЛА на территории Омской области в 15:40, после чего Росавиация и органы управления воздушным движением ввели временные ограничения в Омском аэропорту на прием и выпуск самолетов.

Позже в пресс-службе губернатора сообщили, что на территории области могут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета и связи.