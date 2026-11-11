Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Алексей Новиков

В Омской области объявили угрозу атаки беспилотников

Режим опасности объявили после аналогичного предупреждения в соседней Тюменской области.
Беспилотная опасность

В Омской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко.

– По данным Министерства обороны России, в регионе зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности, – обратился к омичам глава региона.

Кроме того, он попросил жителей незамедлительно сообщать обо всех происшествиях в экстренные службы по номеру 112.

Напомним, ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности ввели и в соседней Тюменской области.

3526

Читайте также

·Общество·Алексей Новиков

В Омской области объявили угрозу атаки беспилотников

Режим опасности объявили после аналогичного предупреждения в соседней Тюменской области.
Беспилотная опасность

В Омской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом заявил губернатор Виталий Хоценко.

– По данным Министерства обороны России, в регионе зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности, – обратился к омичам глава региона.

Кроме того, он попросил жителей незамедлительно сообщать обо всех происшествиях в экстренные службы по номеру 112.

Напомним, ранее сообщалось, что режим беспилотной опасности ввели и в соседней Тюменской области.

3526
Больше по тегу - #беспилотная опасность
Рубрика - Общество