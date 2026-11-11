В соседнем с Омской областью регионе ввели особый режим из-за угрозы БПЛА

В соседней Тюменской области ввели режим беспилотной опасности. По словам губернатора Александра Моора, решение принято заблаговременно.

– Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, – заявил глава региона.

Моор напомнил жителям Тюменской области, что публикация в интернете фото- и видеоматериалов с беспилотниками, их обломками и работой ПВО запрещена. За нарушение предусмотрено наказание.

Также граждан призвали не приближаться к упавшим фрагментам БПЛА из-за угрозы для жизни.