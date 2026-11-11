Омск-информ
Омск-информ
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·Общество·Алексей Новиков

В соседнем с Омской областью регионе ввели особый режим из-за угрозы БПЛА

Местный губернатор призвал не приближаться к обломкам дронов.
бпла

В соседней Тюменской области ввели режим беспилотной опасности. По словам губернатора Александра Моора, решение принято заблаговременно.

– Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, – заявил глава региона.

Моор напомнил жителям Тюменской области, что публикация в интернете фото- и видеоматериалов с беспилотниками, их обломками и работой ПВО запрещена. За нарушение предусмотрено наказание. 

Также граждан призвали не приближаться к упавшим фрагментам БПЛА из-за угрозы для жизни.

Напомним, в последний раз режим беспилотной опасности в Омске объявляли 4 ноября. Он действовал с 18:04. Из-за угрозы в Омском аэропорту ввели план «Ковер», предусматривающий временный запрет на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения сняли около 20:30, после чего аэропорт вернулся к штатной работе.

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·Общество·Алексей Новиков

В соседнем с Омской областью регионе ввели особый режим из-за угрозы БПЛА

Местный губернатор призвал не приближаться к обломкам дронов.
бпла

В соседней Тюменской области ввели режим беспилотной опасности. По словам губернатора Александра Моора, решение принято заблаговременно.

– Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112, – заявил глава региона.

Моор напомнил жителям Тюменской области, что публикация в интернете фото- и видеоматериалов с беспилотниками, их обломками и работой ПВО запрещена. За нарушение предусмотрено наказание. 

Также граждан призвали не приближаться к упавшим фрагментам БПЛА из-за угрозы для жизни.

Напомним, в последний раз режим беспилотной опасности в Омске объявляли 4 ноября. Он действовал с 18:04. Из-за угрозы в Омском аэропорту ввели план «Ковер», предусматривающий временный запрет на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения сняли около 20:30, после чего аэропорт вернулся к штатной работе.

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Рубрика - Общество