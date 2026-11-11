Аренда квартир в Омске продолжила дешеветь

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Омск оказался в середине рейтинга российских городов по стоимости аренды жилья. Аналитики сервиса недвижимости изучили, как менялись ставки за съемные квартиры в 70 крупных городах России, и отвели Омску 44-е место. Цены на аренду снижаются несколько месяцев с начала года, и октябрь исключением не стал.

По данным сервиса «Мир квартир», в октябре однокомнатные квартиры подешевели в большинстве российских городов. Среднее снижение по стране составило 2,1 %, а средняя ставка остановилась на 26 789 рублях в месяц. В Омске однушки упали в цене на 2,1 % – до 24 525 рублей. Рост цен на однушки зафиксировали только в семи городах, среди них Грозный, Магнитогорск и Чебоксары. В Омске двушка в октябре сдавалась в среднем за 31 277 рублей (–3,1 %), трешка – за 40 861 рубль (–2,2 %).

Снижение в Омске началось не вчера. По итогам 2025 года аренда однушек и студий в городе подешевела на 5,9 %. А в январе аналитики «Этажей» подсчитали, что средняя цена аренды за год опустилась на 8,4 % – до 23 130 рублей в месяц. При этом сдавать жилье стали заметно активнее: предложение выросло на 25–35 %.

Гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко объясняет это так:

– Высокий сезон на рынке аренды, в течение которого ставки росли, смог в этом году продлиться только два месяца – август и сентябрь. После чего падение стоимости съемного жилья продолжилось: экономическая ситуация в стране, отсутствие роста доходов не внушают оптимизма арендаторам, которые не стремятся арендовать более просторные, качественные и лучше расположенные квартиры, – цитирует эксперта «СуперОмск».

Ранее сообщалось о подорожании квартир на вторичном рынке жилья в Омске.