В Омске из-за угрозы атаки БПЛА отменили Гран-при по фигурному катанию

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В Омске экстренно эвакуировали спорткомплекс «G-Drive Арена». Зрителей и участников соревнований попросили срочно покинуть здание, а вход на объект временно перекрыли из соображений безопасности, сообщает 12 канал.

Напомним, что на арене должен был стартовать 6-й этап Гран-при России по фигурному катанию «Сердце Сибири». В 17:30 на лед планировали выйти юниоры с программами в ритм-танце, однако организаторы приняли решение полностью отменить старты первого дня на фоне действующего в регионе режима беспилотной опасности.

Информация о том, состоятся ли прокаты в последующие дни турнира, будет опубликована позже.

Напомним, глава региона Виталий Хоценко сообщил о введении режима опасности атаки БПЛА на территории Омской области в 15:40, после чего Росавиация и органы управления воздушным движением ввели временные ограничения в Омском аэропорту на прием и выпуск самолетов.

Позже в пресс-службе губернатора сообщили, что на территории области могут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета и связи. Ранее омичи рассказали, где было слышно сирены.